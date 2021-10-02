Некоторые посчитали уместным высказывать свое недовольство

Фаворит многих поклонников популярного музыкального телешоу "Голос 60+" Михаил Серебряков взял первое место. По традиции, простые россияне стали высказывать свое мнение насчет итогов конкурса. При этом наряду с теми, кто выразил безусловное уважение к пожилому ветерану, нашлись и те, кто начал критиковать его таланты.



В финале 97-летний ветеран Великой Отечественной войны исполнил песню "Моя любимая" и народный хит "Душечка". Зрители отдали Серебрякову 79,5% голосов – его победа была безоговорочной. Однако в интернет-пространстве разгорелись нешуточные баталии.

Безусловно, большинство людей подчеркнули, что человек, который прошел самую страшную в истории войну и до сих пор находит в себе силы брать высокие ноты и прекрасно поет, заслуживает не только победы в песенном конкурсе, но и бесконечной благодарности от каждого жителя нашей страны.



"Даже просто прикоснуться к этому человеку, постоять рядом – это большое счастье", "Видно, что волнуется, голос немного потерял, охрип. Но на 200% молодец, боец. Голос уникальный", "При просмотре этого выступления прослезилась, очень теплый человек, замечательный итог конкурса, поздравляю его от всей души!", "Настоящий русский солдат! Так задушевно исполняет!", "Низкий поклон", – искренне радуются победе ветерана интернет-пользователи.

Впрочем, в соответствии с современными традициями, не стали молчать и недоброжелатели. Диванные эксперты предположили, что Михаил Серебряков получил первое место только из-за своего почтенного возраста.

"Вообще-то это шоу "Голос", а не "Спасибо деду за победу", "Жалко других исполнителей, ведь ему отдали победу за возраст", "Нестабильность звучания, дрожание, что естественно в таком почтенном возрасте. Не может такое выступление вывести на первое место", "Все изначально было предрешено, дед поет – значит победил", "Дедуля должен был получить приз зрительских симпатий, потому что победить в конкурсе "Голос" без голоса – это действительно еще то шоу", – разглагольствуют недовольные.

Напомним, вместе с победой пожилой артист получил один миллион рублей и сертификат на запись сольной композиции. Стоит отметить, что песни в исполнении Серебрякова не раз приводили в восторг жюри шоу.

