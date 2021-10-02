"Низкий поклон": народ по-разному отреагировал на победу ветерана войны в шоу "Голос"

"Низкий поклон": народ по-разному отреагировал на победу ветерана войны в шоу "Голос"
Кадр: www.youtube.com
Некоторые посчитали уместным высказывать свое недовольство

Фаворит многих поклонников популярного музыкального телешоу "Голос 60+" Михаил Серебряков взял первое место. По традиции, простые россияне стали высказывать свое мнение насчет итогов конкурса. При этом наряду с теми, кто выразил безусловное уважение к пожилому ветерану, нашлись и те, кто начал критиковать его таланты. 

В финале 97-летний ветеран Великой Отечественной войны исполнил песню "Моя любимая" и народный хит "Душечка". Зрители отдали Серебрякову 79,5% голосов – его победа была безоговорочной. Однако в интернет-пространстве разгорелись нешуточные баталии. 

Безусловно, большинство людей подчеркнули, что человек, который прошел самую страшную в истории войну и до сих пор находит в себе силы брать высокие ноты и прекрасно поет, заслуживает не только победы в песенном конкурсе, но и бесконечной благодарности от каждого жителя нашей страны. 

"Даже просто прикоснуться к этому человеку, постоять рядом – это большое счастье", "Видно, что волнуется, голос немного потерял, охрип. Но на 200% молодец, боец. Голос уникальный", "При просмотре этого выступления прослезилась, очень теплый человек, замечательный итог конкурса, поздравляю его от всей души!", "Настоящий русский солдат! Так задушевно исполняет!", "Низкий поклон", – искренне радуются победе ветерана интернет-пользователи. 

Впрочем, в соответствии с современными традициями, не стали молчать и недоброжелатели. Диванные эксперты предположили, что Михаил Серебряков получил первое место только из-за своего почтенного возраста.

"Вообще-то это шоу "Голос", а не "Спасибо деду за победу", "Жалко других исполнителей, ведь ему отдали победу за возраст", "Нестабильность звучания, дрожание, что естественно в таком почтенном возрасте. Не может такое выступление вывести на первое место", "Все изначально было предрешено, дед поет – значит победил", "Дедуля должен был получить приз зрительских симпатий, потому что победить в конкурсе "Голос" без голоса – это действительно еще то шоу", – разглагольствуют недовольные.

Напомним, вместе с победой пожилой артист получил один миллион рублей и сертификат на запись сольной композиции. Стоит отметить, что песни в исполнении Серебрякова не раз приводили в восторг жюри шоу. 

Источник: Ютуб ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

Россия застопорила работу Совбеза ООН во время заседания по Африке - СМИ

Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей