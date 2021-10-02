Шукшину удивил разговор с Мишустиным после ее эмоциональной речи в Кремле

Шукшину удивил разговор с Мишустиным после ее эмоциональной речи в Кремле
Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Знаменитость не ожидала, что премьер проявит человеческие качества

Речь актрисы Марии Шукшиной во время награждения в Кремле стала сенсацией. Некоторые посчитали, что артистка проявила смелость, высказав представителям властей все, что она думает о бескультурии, которое сейчас процветает в стране. После пламенного высказывания между Шукшиной и Мишустиным произошел личный разговор, который, как призналась она в эфире "Царьграда", ее сильно удивил.

Напомним, актриса заявила, что в России – беда. "Вирус бескультурия" гораздо опасней пресловутого коронавируса, и выкашивает целые поколения. 

"Люди ненавидят друг друга сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за qr-кодов, видимо. И это необходимо прекратить. В конечном счете все поубивают друг друга", – заявила она.

По ее словам, не видеть происходящего – настоящее преступление.

После высказанного артисткой, Михаил Мишустин потребовал выключить камеры и провел с Марией Шукшиной и другими пресутствующими в зале личную беседу. Однако артистка никак не ожидала, что вместо отчитывания премьер-министр поспешит перед ней искренне объясниться.

По ее словам, Мишустин в течение двадцати минут рассказывал ей и другим деятелям культуры в зале, что правительство вкладывает в развитие сферы огромные средства, старается приложить все силы, чтобы развить прекрасное в детях, но сталкивается с большой трудностью – их очень сложно оторвать от гаджетов. Это для властей является серьезной проблемой. 

"Я думала, он робот. А он оказался таким человеческим и счел нужным передо мной объясниться, как и перед всеми, кто там сидел",

– подытожила она. 

Источник: Царьград ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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