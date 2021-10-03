Страшная трагедия до сих пор печалит знаменитость

Звездное семейство Киркоровых известно всей стране. Самым выдающимся его представителем стал Филипп Киркоров, однако в свое время отец поп-короля, знаменитый эстрадный певец Бедрос Киркоров также пользовался огромной популярностью. Оказалось, что много лет назад ему пришлось пережить страшное несчастье. Совсем крохой умерла его дочь Ксения, сводная сестра Филиппа.



Долгие годы Бедрос Филиппович хранил молчание об ужасной трагедии. Однако сейчас все же решил поделиться своим горем. Оказалось, в начале двухтысячных его вторая супруга Людмила была беременна. К сожалению, крохотная дочка Бедроса Филипповича родилась недоношенной и прожила всего семь дней.

Киркоров-страший женился на Людмиле после смерти матери своего именитого наследника Филиппа. Супруги очень хотели иметь общего ребенка, и эта беременность стала для них очень радостным событием. Однако счастье длилось недолго. Преждевременно рожденная малышка была слишком слабенькой.

Бедрос Филиппович пытается найти объяснение трагедии в сфере мистического. Он рассказал, что по семейной традиции, ребенок должен был получить имя София, в честь его матери. Однако батюшка сказал, что девочку нужно назвать в честь Ксении Петербургской.

"Может, нас за это жизнь и наказала", – рассуждает в эфире телеканала НТВ на телешоу "Секрет на миллион" отец нынешнего поп-короля.

Прах малышки нашел покой на скромном сельском погосте неподалеку от Великого Новгорода, где родилась ее мама. По словам Бедроса Филипповича, его сын отказался посещать это место, потому что слишком сильно переживает семейную трагедию. Филипп убежден: будь ситуация в его руках, он бы смог спасти ребенка.

Кстати, недавно стало известно, что Филипп Киркоров лишился прибыльного бизнеса. Впрочем, потеря одного из источников дохода несильно печалит артиста.