Почему Стоянов начал сниматься только в 41 год: признание актера

Почему Стоянов начал сниматься только в 41 год: признание актера
Юрий Стоянов. Фото: Павел Кашаев/www.globallookpress.com
Один из самых харизматичных российских артистов не мог заставить себя согласиться на предложения по одной причине

Юрий Стоянов, полюбившийся публике благодаря передаче "Городок", признался, почему он начал сниматься в кино только когда ему стукнул 41 год. Откровениями актер поделился во время съемок "Шоумаскгоон", куда его пригласили в качестве гостя.

Артист признался, что ему часто говорили о том, что с его "рожей" можно сниматься практических в любых фильмах и любых амплуа. Все дело было во внешности Стоянова, который смахивал "на всех сразу". Актера это не устраивало. По мнению Юрия, одним из главных моментов в творчестве является поиск собственной индивидуальности. Именно поэтому он и не появлялся на экранах так долго.

Ранее Стоянова вывели из себя упорные слухи о таинственном третьем участнике программы "Городок". В Сети ходили сплетни об артисте, который якобы снимался в юмористическом шоу и умер прямо на съемочной площадке. Артист раскрыл правду о событиях минувших лет.

Источник: "Телепрограмма" ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

новости партнеров

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

В Грузии впаяли Саакашвили новое обвинение

На фоне нескольких уголовных дел экс-президента подозревают в попытке госпереворота

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей