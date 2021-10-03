Один из самых харизматичных российских артистов не мог заставить себя согласиться на предложения по одной причине

Юрий Стоянов, полюбившийся публике благодаря передаче "Городок", признался, почему он начал сниматься в кино только когда ему стукнул 41 год. Откровениями актер поделился во время съемок "Шоумаскгоон", куда его пригласили в качестве гостя.



Артист признался, что ему часто говорили о том, что с его "рожей" можно сниматься практических в любых фильмах и любых амплуа. Все дело было во внешности Стоянова, который смахивал "на всех сразу". Актера это не устраивало. По мнению Юрия, одним из главных моментов в творчестве является поиск собственной индивидуальности. Именно поэтому он и не появлялся на экранах так долго.

Ранее Стоянова вывели из себя упорные слухи о таинственном третьем участнике программы "Городок". В Сети ходили сплетни об артисте, который якобы снимался в юмористическом шоу и умер прямо на съемочной площадке. Артист раскрыл правду о событиях минувших лет.