Некоторые убеждены, что девушка сама должна распоряжаться своей жизнью

Татьяна Плаксина получила огромную популярность на фоне разборок с ее звездной матерью Любовью Успенской. Теперь многочисленная армия фанатов следит не только за творчеством королевы российского шансона, но и за деятельностью ее эксцентричной дочери. При этом, по словам некоторых друзей Плаксиной, Любовь Залмановна опять начала ограничивать наследнице свободу.





Неравнодушные настолько взбудоражены происходящим в звездном семействе, что готовы выкладывать личные перипетии матери и дочки на всеобщее обозрение. Так, приятель Татьяны по имени Густаво рассказал журналистам, что девушка сильно страдает от излишней опеки именитой родительницы.





Мужчина утверждает, что наследница Успенской напрочь отказывается возвращаться домой. По его словам, сейчас знаменитость находится на лечении в наркодиспансере. При этом Татьяна давно могла бы вернуться домой, однако сознательно это не делает, чтобы не видеть строгую матушку.





Густаво утверждает, что Татьяне и шага не дают сделать самостоятельно. Мол, по решению матери, к девушке приставили телохранителей, которые пристально следят за каждым ее движением.





"У нее нет денег на свои расходы. Ее отпускают только с охранниками", – делится с журналистами "Ты не поверишь" неравнодушный молодой человек.





Парень убежден, что Успенской пора скорректировать свое поведение и дать дочери больше свободы. Деспотичность певицы вызывает у него беспокойство.







