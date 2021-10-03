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Многомиллионная армия фанатов популярной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой с замиранием сердца следит за ее состоянием. К сожалению, вести из Коммунарки недобрые – медицинские специалисты утверждают, что состояние звезды ухудшается.
Знаменитую ведущую популярной у россиян телепередачи "Давай поженимся" некоторое время назад госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Первое время знаменитость держалась бодро и даже вела онлайн трансляцию из профильного медицинского учреждения. Однако сейчас ситуация серьезно обострилась.
В беседе с журналистами издания "Комсомольская правда" доктора сообщили, что у именитой артистки наблюдается отрицательная динамика.
"Она лежит в кислородной маске", – рассказывают медицинские сотрудники.
Разумеется, в организме знаменитости до сих пор хозяйничает пресловутый COVID-19. Он и является причиной резкого ухудшения состояния Ларисы.
Также стали известны последние результаты КТ Гузеевой. Оказалось, что изначально у нее не было никаких проблем с легкими. Однако повторное обследование продемонстрировало поражение. Пока оба легких задеты всего на 7%, но каждый день ситуация ухудшается.
Любопытно, что некоторые люди из близкого окружения Гузеевой убеждены, что здоровье артистки было подорвано из-за жесткой диеты, на которую та села ради съемок в кинофильме.
Напомним, совсем недавно Гузеева выложила видеоролик с обращением к поклонникам. Артистка призвала всех соблюдать карантинные ограничения и социальную дистанцию.
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