"Лежит в кислородной маске": состояние Гузеевой резко ухудшилось

"Лежит в кислородной маске": состояние Гузеевой резко ухудшилось
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В окружении артистки говорят, что ее здоровье могла подорвать диета

Многомиллионная армия фанатов популярной актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой с замиранием сердца следит за ее состоянием. К сожалению, вести из Коммунарки недобрые – медицинские специалисты утверждают, что состояние звезды ухудшается.

Знаменитую ведущую популярной у россиян телепередачи "Давай поженимся" некоторое время назад госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Первое время знаменитость держалась бодро и даже вела онлайн трансляцию из профильного медицинского учреждения. Однако сейчас ситуация серьезно обострилась.

В беседе с журналистами издания "Комсомольская правда" доктора сообщили, что у именитой артистки наблюдается отрицательная динамика.

"Она лежит в кислородной маске", – рассказывают медицинские сотрудники.

Разумеется, в организме знаменитости до сих пор хозяйничает пресловутый COVID-19. Он и является причиной резкого ухудшения состояния Ларисы.

Также стали известны последние результаты КТ Гузеевой. Оказалось, что изначально у нее не было никаких проблем с легкими. Однако повторное обследование продемонстрировало поражение. Пока оба легких задеты всего на 7%, но каждый день ситуация ухудшается.

Любопытно, что некоторые люди из близкого окружения Гузеевой убеждены, что здоровье артистки было подорвано из-за жесткой диеты, на которую та села ради съемок в кинофильме.

Напомним, совсем недавно Гузеева выложила видеоролик с обращением к поклонникам. Артистка призвала всех соблюдать карантинные ограничения и социальную дистанцию.

Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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