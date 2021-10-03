58-летней артистке не помогло лечение на дому - потребовалась срочная помощь

Актриса Ольга Прокофьева заразилась коронавирусом. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Сообщается, что коллеге Анастасии Заворотнюк по сериалу "Моя прекрасная няня" стало плохо вскоре после возвращения из Краснодара. 58-летняя Прокофьева почувствовала слабость, также ее начал мучить кашель. Результаты тестирования показали, что это ковид.

Изначально врач назначил артистке лекарства и разрешил лечиться дома. Однако Прокофьевой вскоре стало настолько плохо, что она вызвала скорую. Медики в стационаре сначала пришли к выводу, что болезнь протекает в среднетяжелой форме. Но позже, когда актрисе сделали КТ, выяснилось, что ситуация не так плоха. Выяснилось, что у Прокофьевой – легкая форма ковида.

Ранее стало известно, что коронавирусом заболела телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Артистка вышла на связь из больницы и попросила репортеров не названивать ей и ее родным. Она призналась, что ей и так страшно. Сегодня СМИ сообщили, что Гузеевой стало хуже – звезда лежит в кислородной маске.