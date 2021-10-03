Родственники не заботятся о памяти великого композитора

Легендарный культурный деятель Евгений Крылатов покинул этот свет два года назад. Композитор подарил миру такие хиты, как "Лесной олень", "Крылатые качели" и другие. Однако увековечить память мэтра в достойном монументе его родные так и не сподобились.



Удивительно, но на могиле выдающегося советского и российского пианиста и композитора установлен только простой крест. Культурный деятель такого уровня несомненно достоин крупного памятника. Композитор оставил после себя громадное наследство, однако пока из этих средств не смогли выделить деньги даже на небольшой монумент.

Такое положение дел до глубины души поразило знаменитую российскую певицу Ларису Долину. Когда-то звезда исполнила легендарную композицию "Три белых коня", которая также принадлежит руке маэстро. Артистка готова вмешаться в ситуацию и в беседе с корреспондентом телешоу "Ты не поверишь" пообещала сделать все от нее зависящее, чтобы на могиле знаменитости появился памятник.

Негодует из-за происходящего и известный композитор Андрей Загорский. Он рассказал, что некоторое время лично убирал траву с могилы покойного коллеги. Загорского поражает, что наследник композитора Павел Крылатов не заботится о последнем пристанище именитого отца.

Впрочем, сам Павел убеждает, что в ближайшее время памятник появится. Мужчина дажа продумал, как он будет выглядеть. По словам Крылатова-младшего, необходимо подождать некоторое время, чтобы земля просела, и можно было поставить монумент. Кроме того, у него появились проблемы из-за пресловутого COVID-19. Также серьезным вопросом является финансовая тема. Павел предложил всем недоброжелателям вместо пустой болтовни скинуть деньги на его счет, тогда памятник появится быстрее.

К слову, недавно стало известно, как выглядит могила артиста Олега Табакова после открытия памятника.