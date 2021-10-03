Внимательного россиянина удивила фотография с Шуриком

Легендарная советская кинолента "Иван Васильевич меняет профессию" заняла почетное место в золотой кладовой нашего кинематографа. Многие наизусть помнят самые яркие кадры из фильма. Оказалось, что еще одна сцена могла быть вырезана по решению создателя шедевра или цензоров.



Стоит отметить, что киноманы уже давно обсуждают кадры, которые не дошли до зрителя. Однако наиболее дотошный любитель фильмов обнаружил еще одну сцену, ранее никем не обсужденную.

Как отмечает автор канала "Горожанин" в "Яндекс.Дзене", в прежние времена все киноленты перед выходом строго проверялись специальной комиссией. Однако известный режиссер Леонид Гайдай всеми силами старался отстоять каждую сцену в своем произведении.

"Когда цензура начинала что-то править, это всегда было очень большим испытанием для великого режиссера", – отмечает киноман.

Любитель фильмов обратил внимание на фотографию, которую раздобыл на просторах интернета. На снимке Иван Васильевич держит дверь в парадную, а Шурик протягивает к нему руки. По версии киномана, эта сцена могла быть связана с эпизодом, где Иван Васильевич "катается" на лифте. Возможно, ему все же удалось сбежать, а Шурик отправился за ним в погоню.

Автор теряется в догадках: либо сцену по какой-то причине велели удалить, либо на нее просто не хватило хронометража.

К слову, недавно стало известно, что на могиле звезды этого легендарного фильма Натальи Крачковской может появиться памятник.