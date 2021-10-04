Близкие отказываются верить официальной версии

Знаменитого российского артиста Андрея Панина не стало восемь лет назад. Считается, что актер погиб из-за несчастного случая, однако родные и знакомые звезды убеждены, что ему помогли покинуть этот мир.



В событиях многолетней давности продолжает разбираться близкий друг Андрея и его директор Геннадий Русин. Мужчина горит желанием отыскать и наказать предполагаемых убийц знаменитости. Любопытно, что в деле постоянно возникают новые обстоятельства. Так, Русину удалось раздобыть видеозапись из Одессы. На ролике Панин ведет эмоциональный разговор с какими-то незнакомыми его директору людьми.

Видео снято незадолго до таинственной смерти Андрея, поэтому представляет большой интерес для его преданного товарища. Анализируя увиденное, Геннадий предположил, что в тот день решалось какое-то секретное и неприятное дело. При этом Панин очень сильно нервничал и даже начал курить, хотя всегда отказывался от сигарет. В целом Андрей вел себя весьма странно. Больше всего Русину не понравился его неадекватный взгляд.

"Ему могли психотроп какой-то подмешивать", – предполагает директор покойной знаменитости.

В целом, Русин придерживается версии, что артиста убили из-за большого долга. Ранее он предположил, что душегубцы пробрались в квартиру Панина по пожарной лестнице. Директор подчеркивает, что травмы знаменитости совсем не похожи на такие, какие могли быть получены при несчастном случае.