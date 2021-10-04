Телеведущий не был готов к такой откровенности дивы

Любопытный инцидент произошел в очередном выпуске популярной у россиян передачи "Судьба человека". Актриса Лидия Вележева, которая стала новой гостьей телеведущего Бориса Корчевникова, внезапно начала рассказывать об их любовных отношениях.



Впрочем, такой выпад знаменитости стал остроумным ответом на неудобные вопросы Бориса. Корчевников пытался вывести гостью на эмоции, чтобы сделать выпуск более интересным, однако, как говорится, "не на ту нарвался". Опытная женщина и прекрасная актриса парой фраз осадила излишне любопытного ведущего.

Небольшой конфликт разгорелся после того, как телеведущий задал артистке вопрос об изменах со стороны ее мужа Алексея Гуськова. Разговоры вокруг такой пикантной темы не на шутку задели именитую артистку.

Звезда нашумевших кинолент "Идиот", "Березка", "Умирать не страшно" и других решила ответить Корчевникову его же монетой. Она спросила у 39-летнего артиста, не хочет ли он поведать общественности об их романе. Таким образом Вележева наглядно продемонстрировала, что далеко не все выдумки прессы или сплетников достойны внимания и обсуждения.

"Боря, а ты слышал о нашем с тобой романе? Давай признаемся, ну чего ты молчишь?" – обратилась к Корчевникову знаменитость.

Стоит отметить, что опытный журналист опешил от такого напора собеседницы. Он пробормотал что-то из серии, что даже мечтать не мог о таком счастье. В ответ на это Лидия с улыбкой отметила, что как только дело перешло к вопросам о личной жизни самого Корчевникова, он начал "заикаться и прятаться в кустах".

К слову, Борис нередко попадает в скандалы из-за своего острого языка. Недавно стало известно, что он сильно обидел вдову Василия Ланового на своей передаче.