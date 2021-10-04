Винокур высказался о громком скандале с оскорбившей "Аншлаг" Воробей

Винокур высказался о громком скандале с оскорбившей "Аншлаг" Воробей
Елена Воробей. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юморист озвучил свое мнение по поводу нашумевшей истории

Несколько месяцев назад в информационном пространстве разразился крупный скандал. Известная пародистка Елена Воробей позволила себе весьма нелестно высказаться о родном телешоу "Аншлаг". Ее коллега по юмористической программе Владимир Винокур абсолютно не согласен с суждениями артистки.

С громких разборок в медиапространстве прошло немало времени, однако этот вопрос до сих пор интересует телезрителей и журналистов. Недавно Владимир Винокур дал интервью, в котором у него в частности поинтересовались мнением по поводу этого неприятного инцидента.

Суть конфликта состоит в том, что Воробей однажды назвала юмор "Аншлага" "зашкварным". По мнению Винокура, подобного рода высказывания не соответствуют действительности. Артист напомнил, что у популярной юмористической передачи отличные рейтинги, а это значит, что программа нравится зрителям.

Владимир также припомнил, что однажды Елена пришла к нему на пробы в театр, однако артист отказал своей коллеге. Винокур деликатно пояснил, что Воробей сформировалась как исполнительница и ей лучше сразу выступать сольно.

Юморист также отметил, что нельзя забывать: именно "Аншлаг" воспитал Елену и сделал ее популярной. Владимир теряется в догадках, почему Елена позволила себе такой некрасивый выпад в адрес родной передачи. Он подчеркнул, что программа пользуется огромной популярностью, что противоречит измышлениям артистки.

Источник: Эмпатия Манучи ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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