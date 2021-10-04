Кинодеятеля не стало на 86-м году жизни

В сфере кинематографа очередной траур. Свою земную жизнь прекратил знаменитый саратовский режиссер-документалист Дмитрий Луньков. Прославленный культурный деятель скончался в весьма почтенном возрасте – кинематографисту было 85 лет.



О трагическом событии сообщают местные издания со ссылкой на Минкульт Саратовской области. Известно, что Дмитрий Алексеевич покинул этот мир сегодня ночью, в понедельник, 4 октября.

Луньков был настоящей гордостью региона – в областном профильном министерстве скорбят из-за большой утраты для культурной сферы. Как сообщают журналисты издания "Взгляд-инфо", родные и близкие знаменитого режиссера пока не определились с датой и местом прощальной церемонии. Вся необходимая информация будет предоставлена позже.

Луньков появился на свет весной 1936 года. Его мама занималась ведением домашнего хозяйства, а отец был талантливым художником. Дмитрий Алексеевич прославился съемкой документальных фильмов. На его счету более 60 таких кинокартин. Режиссер был признанным культурным деятелем своего времени. В 1985-м году он получил престижную премию РСФСР имени братьев Васильевых.

Основной темой киноработ знаменитости был быт жителей русских сел. Луньков с большим трепетом относился к освещению внутренних переживаний человека. Кинодеятель закончил свою жизнь в коронавирусном госпитале.

Напомним, недавно артист сериала "Тайны следствия" Руслан Дулич умер от COVID-19.