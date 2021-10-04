Артистке нелегко далось решение разрушить "алтарь" мужа

Легендарного советского и российского артиста Николая Караченцова не стало три года назад. Вся страна скорбела вместе с его супругой артисткой Людмилой Поргиной. Оказалось, на долю знаменитости выпали новые страдания – ей пришлось вывезти личные вещи покойного супруга из их семейного гнездышка.



Это случилось потому, что звезда приняла решение сдать элитную квартиру в аренду. Квартиросъемщиками оказались сотрудники голландского посольства, так что никакого пиетета к нашему артисту у них в помине нет.

Европейцам понравилось элитное жилье в центре столицы, а вот вещи легенды советского кинематографа им только мешают. В итоге Поргиной пришлось собрать все фотографии и портреты звезды и вывезти их из дома Караченцова.

"Сейчас все сняла. И очень страдаю из-за этого. Прямо до слез!" – рассказывает Людмила Андреевна.

Стоит отметить, что звездные супруги проживали в действительно роскошных хоромах. Квартира площадью 260 квадратов была обставлена со вкусом и большими финансовыми вложениями. Теперь же там с комфортом разместились иностранцы, пишет издание "Собеседник".

При этом вдова знаменитости даже не знает, где разместить его многочисленное наследие. Сама артистка большую часть времени проводит в подмосковном особняке. Людмила Андреевна надеется устроить небольшую комнатку над гаражом и сделать там кабинет в память о Караченцове.

К слову, недавно Поргина весьма нелестно высказалась о творчестве Константина Богомолова. Актриса считает, что режиссер не имеет права переписывать классиков.