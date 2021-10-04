Девочка поделилась свежим кадром

Многие фанаты скоропостижно скончавшейся российской певицы Юлии Началовой давно мечтали иметь возможность следить за жизнью ее дочери Веры. Наконец-то подросток решила завести личную страницу в популярной социальной сети. Стоит отметить, что вокруг ее аккаунта сразу начался нешуточный ажиотаж.



Менее чем за сутки на официальную страницу Веры Алдониной подписались почти 3 тысячи человек. При этом пока страничка практически пустая – 14-летняя дочка Началовой выложила только одну фотографию, которую даже не стала подписывать. Школьница ограничилась картинкой в виде машущей в приветствии руки.

Ранее на просторах интернета можно было найти только фанатские страницы с фотографиями подрастающей наследницы покойной исполнительницы хитов "Я не твоя", "Буду рядом", "Герой не моего романа" и других.

На единственном кадре, который девятиклассница решила выставить на обозрение публики, Вера снялась крупным планом. Девушка сделала легкий макияж, подчеркнув контур бровей и губ, отмечает РИА ФАН. Подросток одета в серо-коричневый свитер и спортивную куртку. Темные волосы именитой наследницы распущены, образ дополнили очки в тонкой оправе.

Неудивительно, что фанаты пришли в восторг от появления любимицы в популярной социальной сети.

"Красотка", "Мы тебя так ждали, красавица наша", " Ну наконец-то, Верочка , давай только вперед!", – пишут взволнованные интернет-пользователи.



К слову, недавно свежим кадром с Верой поделился ее отец Евгений Алдонин. Многие отметили, что подросток очень похож на покойную маму.