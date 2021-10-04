Стало известно о новом романе Киркорова

Стало известно о новом романе Киркорова
Филипп Киркоров. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Изменения в личной жизни певца не радуют его подругу

Некоторое время в Сети ходили слухи, что певец Филипп Киркоров состоит в отношениях с диджеем Катей Гусевой. Знаменитости часто выходили вместе в свет, подогревая интерес к их личной жизни. Однако в интервью "Собеседнику" ведущая призналась, что в последнее время они с артистом сильно отдалились друг от друга.

По Интернету даже распространялась информация, что Киркоров собирается взять Гусеву в жены. Но теперь все это осталось в прошлом.

По словам Кати, трещина в их отношениях с Филиппом Бедросовичем появилась из-за пандемии COVID-19. Если до введения ограничений звезды часто ездили на гастроли, где проводили друг с другом много времени, то из-за локдауна певец и диджей перестали часто видеться.

"За это время у Филиппа появились новые фаворитки", – заявила Гусева.

К их числу она отнесла молдавскую певицу Наталью Гордиенко, которую Киркоров курировал на песенном конкурсе "Евровидение", а также популярную исполнительницу Ани Лорак.

Катя мечтает о том, чтобы ее отношения с Филиппом Бедросовичем восстановились. Ведущая сильно скучает по детям короля российской эстрады – Мартину и Алле-Виктории. В последний раз она видела своих любимцев в июне этого года.

Как отметила Гусева, на данный момент сердце Киркорова занято. Однако имя новой второй половинки артиста диджей раскрывать отказалась. Катя не теряет надежды на то, что рано или поздно певец вновь захочет сблизиться с ней.

Ранее отец Киркорова рассказал о смерти его маленькой сестры. 

Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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