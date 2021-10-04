"Больной вопрос": Пересильд опасается влияния невесомости на внешность

"Больной вопрос": Пересильд опасается влияния невесомости на внешность
Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Артистка будет следовать советам космонавтов

Актриса Юлия Пересильд, которая 5 октября отправится в космос для съемок фильма "Вызов", высказалась о возможном влиянии невесомости на ее внешность. Кинозвезда переживает, что что-то может измениться в худшую сторону, однако готовится противостоять неблагоприятным факторам.

Пересильд вместе с режиссером Климом Шипенко и другими членами экспедиции поучаствовала в пресс-конференции. Там у Юлии поинтересовались, готова ли она к изменению внешнего вида в космических условиях.

Артистка назвала данную тему "больным вопросом".

"Я жду утро 6 октября, ведь все девочки знают, что утро на Земле не всегда бывает простым, что говорить о космосе", – отметила она.

По словам Пересильд, она узнала несколько полезных лайфхаков, касающихся внешности, от профессиональных космонавтов. Однако Юлия прекрасно понимает – каким бы советам она не следовала, все равно избежать некоторых изменений не получится, передает РИА "Новости".

Напомним, Пересильд и Шипенко отправятся в космос на корабле "Союз МС-19". Их будет сопровождать космонавт Антон Шкаплеров.

Около двух недель они находились на карантине на космодроме Байконур. В этот период актриса и сценарист активно тренировались, проходя различные испытания.

Ожидается, что Юлия и Клим проведут на Международной космической станции (МКС) 12 суток. Их возвращение запланировано на воскресенье, 17 октября.

Ранее Пересильд рассказала о комплексах из-за романа с женатым режиссером Алексеем Учителем. Артистка подарила деятелю культуры двух дочерей – Анну и Марию. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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