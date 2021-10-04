Какие российские знаменитости избавились от ребенка и пожалели об этом

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Лайма Вайкуле. Фото: Grigirii Goryachev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Наталия Гулькина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com Мария Аронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com Наталья Сенчукова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
На непростой шаг звезд толкнули обстоятельства

Далеко не все звезды любят откровенничать о своей личной жизни. Иногда всплывает такая информация о представителях российского шоу-бизнеса, которая буквально приводит общественность в шок. Одной из самых "закрытых" тем для знаменитостей является тема абортов.

Любовь Успенская

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Когда Успенской было 16 лет, она закрутила роман с 33-летним мужчиной. Эти отношения привели к тому, что артистка забеременела. Однако Любовь Залмановна прекрасно понимала – их пути с избранником разойдутся. Перспектива стать матерью-одиночкой пугала певицу. По этой причине королева русского шансона решила избавиться от ребенка. Спустя некоторое время исполнительница вновь получила шанс познать радость материнства. У нее должны были родиться двойняшки. К сожалению, знаменитость потеряла малышей. Эту страшную трагедию она считала расплатой за ошибку молодости. В 1989 году у Успенской появилась на свет единственная дочь Татьяна.

Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле. Фото: Grigirii Goryachev / Global Look Press / www.globallookpress.com

В начале своего звездного пути Вайкуле тоже сделала аборт. Певица не хотела становиться матерью, так как боялась лишиться популярности. После того раза Лайма так и не смогла вновь стать матерью.

Наталия Гулькина

Наталия Гулькина. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com

Гулькина забеременела в подростковом возрасте. Солистка группы Мираж готовилась подарить ребенка избраннику по имени Сергей, с которым она состояла в отношениях больше года. Однако родители исполнительницы пришли в ужас от данной новости. Они заставили наследницу избавиться от ребенка, поскольку, по их мнению, рожать Наталье было слишком рано. Позже Гулькина родила сына Алексея и дочь Яну.

Мария Аронова

Мария Аронова. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Аронова решила сделать аборт тогда, когда у нее уже был маленький сын Владислав. На этот шаг актриса пошла из-за сложного материального положения. Мария боялась, что не сможет поставить на ноги двоих наследников. В 2004 году она родила дочь Серафиму.

Наталья Сенчукова

Наталья Сенчукова. Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com

Сенчукова забеременела от Виктора Рыбина, который в то время еще был женат на Елене Шведовой. Певица испугалась ответственности, поэтому решилась на аборт. Впоследствии Наталья и Виктор сильно жалели о произошедшем. К счастью, в 1999 году у них родился сын Василий. 

Анастасия ГОРЮНОВА
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