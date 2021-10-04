Юморист раскрыл причины конфликта с телеведущей

Заслуженный артист РФ Николай Бандурин высказался о ссоре с Региной Дубовицкой. Его откровения прозвучали в эфире передачи "Секрет на миллион".

Черная кошка между Бандуриным и Дубовицкой пробежала из-за материалов для одного из выпусков "Аншлага". Однако, как считает Николай Юрьевич, вины его в том инциденте не было.

Тогда некий автор написал частушки для шоу Регины Игоревны. Исполнять их должны были артист эстрады и его коллега Михаил Вашуков. Юмористы не знали, что эти же шутки были проданы Евгению Петросяну.

Когда журналистка узнала об этом неприятном совпадении, то обвинила своих артистов в плагиате.

"Регина Игоревна обвинила нас в том, что мы, дескать, воруем тексты у мастеров", – вспомнил Бандурин.

Руководитель "Аншлага" на публике раскритиковала звезд передачи. Такое действие со стороны телеведущей не понравилось ни Бандурину, ни Вашукову.

В какой-то момент юмористы решили написать частушку про Регину Игоревну. В ней звучала строчка: "Регина в передаче слишком Дубовицкая".

Естественно, телеведущая узнала об этой выходке. Это стало последней каплей, переполнившей ее чашу терпения. Журналистка приняла решение уволить острых на язык артистов.

Как рассказал Николай Юрьевич, во время прощания с ним и Вашуковым Дубовицкая заявила – они без нее попросту сгинут.

Ранее Регина Игоревна прокомментировала новость о "пропаже" юмористки Елены Степаненко.