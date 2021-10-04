Артистка не верит, что Дэвис в действительности ушла из жизни

В кончине новой жены Прохора Шаляпина есть несколько нестыковок, поэтому, полагает Наталья Штурм, бизнесвумен и артист могли разыграть этот спектакль из-за проблем с бизнесом у Дэвис. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

Артистке показалась история с болезнью женщины "чудовищным фэйком". Она не поверила, что "цветущая дама средних лет", которая всю жизнь не решалась на замужество, внезапно решила связать себя узами брака именно с Прохором. Татьяна, к тому же, является профессионалом своего дела, и такие люди, по мнению Штурм, довольно жесткие и конкретные.

Она полагает, что ситуация в действительности могла развернуться совсем не так, как было представлено общественности. Финансовые проблемы могли подтолкнуть Дэвис к многоходовке. Она пригласила Шаляпина, провернула якобы свадьбу, которую в Лас-Вегасе могут за 3 тысячи долларов спокойно организовать, потом ее увезли "непонятные" врачи – и все. Больше миллионершу никто не видел, поскольку ее решили кремировать в закрытом гробу, не пустив на церемонию никого.

Прохор, в свою очередь, подписал брачный контракт на английском, которого совершенно не знает – что именно было там прописано до конца неизвестно. Штурм предположила, что его якобы умершая супруга может быть жива, но теперь существует под другим именем.

Бывшая подруга Шаляпина Виталина Цымбалюк-Романовская тоже полагает, что кончина новой супруги певца может быть обманом.