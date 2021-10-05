Команда пробудет на орбите 12 суток

Сегодня, 5 октября, состоится весьма знаменательное событие в сфере киноиндустрии. Впервые в космос отправятся артисты для съемок фильма. Перед мероприятием, к которому приковано внимание всей страны, знаменитости встретились с родными. Позже их ждал легкий завтрак.



Звездный экипаж, состоящий из артистки Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова, отправится бороздить космические просторы во вторник в полдень. Перед тем как покинуть родную страну и даже родную планету, киногруппа встретилась с самыми близкими людьми. Попрощаться и подбодрить перед вылетом Юлию приехали ее дети, а также режиссер Алексей Учитель.

Астронавт Шкаплеров сообщил взволнованным родственникам артистов, что никаких проблем нет, процесс идет по плану, и все члены экипажа готовы отправиться в космос. Пересильд добавила, что у нее тоже все в порядке и "ощущения хорошие".

Также стал известен состав космического завтрака знаменитостей. Корреспондент "Первого канала" сообщила, что перед полетом космонавтов не будут нагружать тяжелой пищей. Им предложат подкрепиться теплым чаем и булочкой с маслом.

Ранним утром звездный экипаж отправился на Байконур под традиционную песню космонавтов "Трава у дома", отмечает РИА "Новости".

Как добавляет телеканал "360", государственная комиссия уже дала добро на пуск ракеты со знаменитостями. О соответствующем решении сообщили представители госкорпорации "Роскосмос".

Напомним, ранее Пересильд призналась, что переживает из-за пагубного влияния невесомости на внешность. Однако артистка готова к таким неудобствам ради съемок фильма под рабочим названием "Вызов".