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Еще одна звезда отечественного кино пополнила ряды заболевших коронавирусом. Актера Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве.
У артиста 2 октября тест показал положительный результат на ковид. У Гаркалина 25-50% поражения легких, сообщает телеграм-канал Mash.
Журналисты уточняют, что состояние актера, у которого есть проблемы с сердцем, тяжелое, передает телеканал "360". Информацию о том, что знаменитость попала в больницу подтвердили в ГИТИС РИА "Новости". В пресс-службе института отметили, что Гаркалин, который там преподает, чувствует себя хорошо.
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