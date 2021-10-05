Состояние тяжелое: Гаркалин попал в больницу

У актера подтвердили COVID-19

Еще одна звезда отечественного кино пополнила ряды заболевших коронавирусом. Актера Валерия Гаркалина госпитализировали в Москве.

У артиста 2 октября тест показал положительный результат на ковид. У Гаркалина 25-50% поражения легких, сообщает телеграм-канал Mash. 

Журналисты уточняют, что состояние актера, у которого есть проблемы с сердцем, тяжелое, передает телеканал "360". Информацию о том, что знаменитость попала в больницу подтвердили в ГИТИС РИА "Новости". В пресс-службе института отметили, что Гаркалин, который там преподает, чувствует себя хорошо. 

Источник: Телеграм-канал Mash
Полина ИВАНОВА
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