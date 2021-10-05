Почтенный возраст не уберег дам от сварливых разборок

Вдова легендарного советского артиста Николая Караченцова актриса Людмила Поргина любит периодически захаживать на скандальные телешоу. Очередной такой визит к Андрею Малахову закончился словесной потасовкой с коллегой по звездному цеху Еленой Старостиной.



Поргина побывала на съемках телепередачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым. В какой-то момент ее поведение не устроило другую гостью шоумена, актрису Старостину. Недовольная знаменитость начала отчитывать вдову Караченцова за излишнюю эмоциональность при обсуждении вопроса, поднятого в рамках телешоу.

"Вы настолько токсичны. Почему вы такая агрессивная?" – интересуется бывшая известная телеведущая у Людмилы Андреевны.

Старостина отметила, что Поргина явилась на передачу, чтобы вдоволь накричаться и превратить обсуждение проблемы в базар.

Разумеется, вдова культового артиста не стала терпеть такое к себе отношение. Знаменитость с чувством заявила, что ей "просто противно" слушать такого человека, как Старостина.

Однако бывшую телеведущую и некогда известную артистку просто распирало от гнева. Она устроила словесную перепалку с другими гостями, а потом и вовсе со скандалом покинула студию.

Комментируя эту ситуацию в разговоре с корреспондентом издания "Собеседник", Поргина отметила, что была в шоке от поведения собеседницы. Людмила Андреевна подчеркнула, что та дурно воспитана и по факту является обычной "грубиянкой". Артистка осудила поведение своей коллеги по звездному цеху и подчеркнула, что на людях надо быть более сдержанной.

К слову, недавно Поргина рассказала о своем очередном несчастье. Оказалось, новые квартиранты заставили ее убрать из жилища Караченцова все его вещи.