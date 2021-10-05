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Недавно стало известно о том, что состояние подхватившей коронавирус Ларисы Гузеевой начало ухудшаться. У знаменитости диагностировали поражение обоих легких. Чтобы остановить данный процесс, врачи приняли решение прописать телеведущей новый современный препарат.
Как сообщает "Комсомольская Правда", принцип действия лекарства заключается в том, чтобы остановить процесс поражения органов дыхания.
"Это биологически активная терапия, которая делается с целью снижения иммунного ответа организма на инфекцию", – говорится в источнике.
Снижение иммунного ответа организма приводит к тому, что вирус перестает негативно влиять на легочную ткань. Последнее КТ показало, что легкие звезды передачи "Давай поженимся" поражены на 7%. Примечательно, что когда Лариса Андреевна попала в больницу, ее дыхательные органы были в полном порядке.
По имеющимся данным, одна ампула лекарства стоит около 50 тысяч рублей. Как правило, его назначают пациентам с тяжелым течением болезни.
О госпитализации Гузеевой стало известно 27 сентября. Она попала в больницу с типичными для ковида симптомами: повышенной температурой, кашлем и затрудненным дыханием. Тест на коронавирус показал положительный результат. Медики выявили у артистки повреждение почек на начальной стадии.
Пару дней назад появилась информация, что Лариса Андреевна находится на кислородной поддержке.
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