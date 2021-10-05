Произошедшее на сцене удивило многих зрителей

Глава российского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов потребовал закрыть шоу "Игра" на ТНТ после юмористического поцелуя двух мужчин в эфире. Соответствующие жалобы он направил в Генпрокуратуру и СКР. Свои действия он объяснил защитой национальной безопасности.

Он заявил, что его в целом не устраивает то, что показывают на телеканале. Более того, Резяпов выразил мнение, что произошедшее в эфире было показательной провокацией.

"Всё-таки как-то надо приличия понимать. Кадыров Байдену сказал: "Приезжайте, у нас петухов нет". Я так же хочу выразиться: "Чтобы у нас в России петухов не было, мы должны реагировать как общественники", – рассказал он "Подъему".

Общественник полагает, что номер привязали к проведению Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге.

Напомним, в последнем выпуске передачи юмористы Александр Дорохов, переодетый в невесту, и его коллега по команде Александр Панекин во время исполнения сценки со свадьбой поцеловались. Происходящее по сценарию прервал Азамат Мусагалиев, который заявил, что они "не юмористически, а морально ослабили номер".

После этого в прокуратуру и Роспотребнадзор поступило обращение с просьбой проверить передачу на предмет пропаганды ЛГБТ.

Шоу "Игра" на ТНТ стало аналогом КВН на "Первом канале". Команды соревнуются между собой в юмористическом жанре, претендуя на приз в 30 миллионов рублей. Первый выпуск, который разместили на "Ютубе", собрал 12 миллионов просмотров. На появление конкурента отреагировал Александр Масляков, назвав действия создателей передачи аморальными.