Популярное шоу на ТНТ могут закрыть из-за скандальной выходки юмористов

Популярное шоу на ТНТ могут закрыть из-за скандальной выходки юмористов
Кадр youtube.com
Произошедшее на сцене удивило многих зрителей

Глава российского общественного движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов потребовал закрыть шоу "Игра" на ТНТ после юмористического поцелуя двух мужчин в эфире. Соответствующие жалобы он направил в Генпрокуратуру и СКР. Свои действия он объяснил защитой национальной безопасности. 

Он заявил, что его в целом не устраивает то, что показывают на телеканале. Более того, Резяпов выразил мнение, что произошедшее в эфире было показательной провокацией. 

"Всё-таки как-то надо приличия понимать. Кадыров Байдену сказал: "Приезжайте, у нас петухов нет". Я так же хочу выразиться: "Чтобы у нас в России петухов не было, мы должны реагировать как общественники", – рассказал он "Подъему".

Общественник полагает, что номер привязали к проведению Недели гордости ЛГБТ в Екатеринбурге.

Напомним, в последнем выпуске передачи юмористы Александр Дорохов, переодетый в невесту, и его коллега по команде Александр Панекин во время исполнения сценки со свадьбой поцеловались. Происходящее по сценарию прервал Азамат Мусагалиев, который заявил, что они "не юмористически, а морально ослабили номер". 

После этого в прокуратуру и Роспотребнадзор поступило обращение с просьбой проверить передачу на предмет пропаганды ЛГБТ. 

Шоу "Игра" на ТНТ стало аналогом КВН на "Первом канале". Команды соревнуются между собой в юмористическом жанре, претендуя на приз в 30 миллионов рублей. Первый выпуск, который разместили на "Ютубе", собрал 12 миллионов просмотров. На появление конкурента отреагировал Александр Масляков, назвав действия создателей передачи аморальными.

Источник: Подъем ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость317715
Пожаловаться Ответить
У Александра Васильевича бомбит
Гость315973
Пожаловаться Ответить
что это за неделя такая "гордости" в Екате? нунафиг такое!!!
1
новости партнеров

Встали на защиту России: в бундестаге объяснили высокие цены на газ в Европе

Виной всему политика Германии

Чем Эрдоган пытался подкупить Путина: в Турции обсуждают итоги встречи в Сочи

Анкара всеми способами пытается отстоять хоть часть своих интересов в Сирии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1889 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей