К счастью, ситуацию удалось взять под контроль

Во вторник, 5 октября, кинозвезда Юлия Пересильд, сценарист Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров отправились на МКС. "Союз МС-19" успешно стартовал с Байконура и вышел на орбиту. Однако не обошлось без сложностей – некоторое время космический корабль не мог состыковаться с Международной космической станцией.

Проблемы возникли с автоматическим режимом. Один за другим отказали комплекты оборудования автоматической системы сближения "Курс". В конечном итоге Центр управления полетами приказал командиру корабля Шкаплерову отрегулировать стыковку вручную, передает РИА "Новости".

Космонавт успешно справился с поставленной задачей. Спустя некоторое время "Союз МС-19" все-таки причалил к российскому модулю "Рассвет". Однако на борт МКС Пересильд, Шипенко и Шкаплеров ступят только в пять вечера по московскому времени.

До этого момента экипаж будет проверять герметичность стыковки и выполнять прочие необходимые работы, передает тот же источник.

Напомним, актриса и режиссер отправились в космос, чтобы снять фильм "Вызов". Ожидается, что деятели культуры пробудут на Международной космической станции 12 дней. Их возвращение запланировано на воскресенье, 17 октября.

Примечательно, что это станет первым разом в истории человечества, когда на МКС окажутся представители киноиндустрии.

На данный момент на пилотируемой орбитальной станции находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также представители США, Японии и Франции.