Сейчас артист чувствует себя хорошо

Юморист Владимир Винокур вспомнил о том, как его забрали в больницу с ковидом. Своей историей телеведущий поделился с изданием "Звезда".

По словам Винокура, его самочувствие резко ухудшилось во время выступления в столичном Дворце культуры. На сцену Владимир Натанович выходил уже не в очень хорошем состоянии. При этом артист подозревал у себя обычную простуду.

"К концу меня качало уже", – рассказал он.

Тогда директор набрал номер супруги Винокура Тамары Викторовны. Та, в свою очередь, позвонила приятелю Владимира Натановича. Именно друг народного артиста РСФСР вызвал медиков прямо на концертную площадку.

На скорой юмориста доставили в клинический госпиталь Лапино. Некоторое время он провел в стенах медицинского учреждения. Телеведущий признался, что не мог дождаться дня выписки. Винокур мечтал поскорее вернуться к семье и к любимой профессии.

К счастью, Владимиру Натановичу удалось довольно быстро восстановиться после болезни. Своеобразной "панацеей" для него стала работа. Артист заверил – привычные дела помогли ему встать на ноги.

Сейчас знаменитость чувствует себя прекрасно.

Ранее Винокур рассказал о конфликте с юмористкой Еленой Воробей. Все началось с того, что актриса резко высказалась о родном телешоу "Аншлаг". Заявления пародистки возмутили Владимира Натановича, и он проехался по бывшей коллеге.