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Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал новость о проблемах при стыковке корабля "Союз МС-19" к МКС.
Рогозин провел первый сеанс связи с "киноэкипажем" – актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и командиром корабля Антоном Шкаплеровым. Об этом сообщает телеграм-канал РИА "Новости".
Дмитрий Олегович обратил внимание на то, что система автоматического управления вышла из строя. В итоге Шкаплерову пришлось стыковаться к Международной космической станции вручную.
Генеральный директор госкорпорации решил не драматизировать по этому поводу. Он пошутил, что момент с неудачной стыковкой был добавлен специально для остроты сюжета.
При этом Рогозин заявил, что оборудование системы "Курс", предназначенной для автоматической стыковки, придется заменить.
"Мы говорили давно уже о состоянии станции. Она все-таки потихонечку стареет, она несвежая", – отметил глава "Роскосмоса".
Сложившуюся ситуацию Дмитрий Олегович назвал "штатной". Но, несмотря на это, аппаратура нуждается в замене.
Напомним, во вторник, 5 октября 2021 года, первый в мире "киноэкипаж" стартовал с космодрома Байконур. Экспедиция была организована для того, чтобы снять картину "Вызов". Пересильд и Шипенко пробудут в космосе 12 суток. Их возвращение запланировано на 17 октября.
Ранее сообщалось, что "киноэкипаж" предположительно окажется на МКС в пять часов вечера по московскому времени. В итоге на борт станции актриса, сценарист и космонавт ступили на час позже.
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