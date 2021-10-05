Госдеятель приказал заменить вышедшую из строя аппаратуру

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин прокомментировал новость о проблемах при стыковке корабля "Союз МС-19" к МКС.

Рогозин провел первый сеанс связи с "киноэкипажем" – актрисой Юлией Пересильд, режиссером Климом Шипенко и командиром корабля Антоном Шкаплеровым. Об этом сообщает телеграм-канал РИА "Новости".

Дмитрий Олегович обратил внимание на то, что система автоматического управления вышла из строя. В итоге Шкаплерову пришлось стыковаться к Международной космической станции вручную.

Генеральный директор госкорпорации решил не драматизировать по этому поводу. Он пошутил, что момент с неудачной стыковкой был добавлен специально для остроты сюжета.

При этом Рогозин заявил, что оборудование системы "Курс", предназначенной для автоматической стыковки, придется заменить.

"Мы говорили давно уже о состоянии станции. Она все-таки потихонечку стареет, она несвежая", – отметил глава "Роскосмоса".

Сложившуюся ситуацию Дмитрий Олегович назвал "штатной". Но, несмотря на это, аппаратура нуждается в замене.

Напомним, во вторник, 5 октября 2021 года, первый в мире "киноэкипаж" стартовал с космодрома Байконур. Экспедиция была организована для того, чтобы снять картину "Вызов". Пересильд и Шипенко пробудут в космосе 12 суток. Их возвращение запланировано на 17 октября.

Ранее сообщалось, что "киноэкипаж" предположительно окажется на МКС в пять часов вечера по московскому времени. В итоге на борт станции актриса, сценарист и космонавт ступили на час позже.