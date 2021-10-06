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В СМИ не утихают жаркие обсуждения трагических событий, произошедших в жизни Прохора Шаляпина. Но, похоже, что выпускник "Фабрики звезд" не слишком страдает. Напротив, певец продолжает участвовать во всевозможных ток-шоу, а как уверяет Рустам Солнцев, вдовец даже передал Андрею Малахову эксклюзивные фотографии покойной Татьяны Дэвис.
Как рассказал шоумен, в скором времени зрители "России 1" смогут увидеть выпуск передачи, в которой Шаляпин расскажет о своей покойной жене. В Сети уже появился анонс, в котором показаны мучения блондинки во время болезни. Правда, озолотиться на фотографиях и видео скончавшейся от коронавируса Дэвис у певца не получилось.
Солнцев уверяет, что за приватные снимки Прохор не получил ни копейки. За участие в выпуске вдовец получил стандартный гонорар, а фотографии отдал Малахову совершенно бесплатно.
"Все хорошо у него, шоу продолжается",
– заключил Рустам, комментируя участие безутешного Шаляпина в передачах, посвященных смерти Дэвис.
Напомним, что ранее Наталья Штурм указала на "многоходовку" в смерти блондинки. Певица отметила, что уж слишком много нестыковок в происходящих событиях. Особенно много вопросов вызывает тот факт, что Татьяну после смерти сразу же решили кремировать в закрытом гробу. При этом на прощальную церемонию не пустили никого.
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