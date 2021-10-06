Друг рассказал о гонораре Шаляпина за обнародованные фото покойной жены

Друг рассказал о гонораре Шаляпина за обнародованные фото покойной жены
Прохор Шаляпин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вместо похорон артист отправился на съемки ток-шоу

В СМИ не утихают жаркие обсуждения трагических событий, произошедших в жизни Прохора Шаляпина. Но, похоже, что выпускник "Фабрики звезд" не слишком страдает. Напротив, певец продолжает участвовать во всевозможных ток-шоу, а как уверяет Рустам Солнцев, вдовец даже передал Андрею Малахову эксклюзивные фотографии покойной Татьяны Дэвис. 

Как рассказал шоумен, в скором времени зрители "России 1" смогут увидеть выпуск передачи, в которой Шаляпин расскажет о своей покойной жене. В Сети уже появился анонс, в котором показаны мучения блондинки во время болезни. Правда, озолотиться на фотографиях и видео скончавшейся от коронавируса Дэвис у певца не получилось. 

Солнцев уверяет, что за приватные снимки Прохор не получил ни копейки. За участие в выпуске вдовец получил стандартный гонорар, а фотографии отдал Малахову совершенно бесплатно. 

"Все хорошо у него, шоу продолжается", 

– заключил Рустам, комментируя участие безутешного Шаляпина в передачах, посвященных смерти Дэвис. 

Напомним, что ранее Наталья Штурм указала на "многоходовку" в смерти блондинки. Певица отметила, что уж слишком много нестыковок в происходящих событиях. Особенно много вопросов вызывает тот факт, что Татьяну после смерти сразу же решили кремировать в закрытом гробу. При этом на прощальную церемонию не пустили никого. 

Источник: Popcornnews ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
Гость318566
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