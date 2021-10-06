Пианистка пожаловалась на проблемы со здоровьем

Долгое время Виталина Цымбалюк-Романовская не появлялась на публике. Накануне она появилась на вечере памяти Бориса Грачевского. За это время блондинка успела побеседовать с журналистами, а заодно и ответила на интересующие многих вопросы.

Представители СМИ отметили, что экс-супруги Армена Джигарханяна так долго не было на публичных мероприятиях, что многие уже успели подумать, что она сбежала из страны. В ответ Цымбалюк-Романовская поспешила огорчить своих злопыхателей.

Пианистка подчеркнула, что она ничего не сделала для того, чтобы ее считали изгоем.

"Очень люблю Россию, обожаю Москву, но, честно говоря, не ожидала, что современное российское общество окажется столь жестким и нетерпимым",

– посетовала артистка.

Прокомментировала звезда и жизнь других артисток, жизнь которых превратилась в кошмар после смерти их "защитников". Так, Цымбалюк-Романовская поддержала Александру Захарову, которую часто критикуют после смерти отца. Высказалась Виталина и о Марине Зудиной, которая осталась без ролей после ухода из жизни Олега Табакова. Пианистка уверена, что это из-за того, что звезд больше некому защищать.

Так или иначе, из-за постоянной травли у блондинки появились проблемы со здоровьем. Из-за этого Виталина старается меньше общаться с неприятными ей людьми, заниматься споротом и отказалась от алкоголя.

Ранее Цымбалюк-Романовская высмеяла трагедию Шаляпина. Бывшая Джигарханяна не верит в смерть Татьяны Дэвис.