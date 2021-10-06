Все больше фактов указывает на неправдивость скандальной истории

Когда общественность узнала о смерти новоиспеченной жены Прохора Шаляпина, то многие сразу же заподозрили пару в обмане. Один из фактов, указывающих на ложь, стали фотографии Татьяны Дэвис. Все дело в том, что на одних кадрах блондинка выглядит на 35, а на других – на 60. Фотограф Владимир Крылов рассказал, в чем может быть причина.

Эксперт, который провел анализ фотографий жены Шаляпина и не исключил, что на кадрах могла быть не Дэвис.

"На фото запечатлены очень похожие люди, выдают их волосы разной длины, форма носа, а также состояние кожи в целом, наличие или отсутствие морщин",

– заключил фотограф в разговоре с "Пятым каналом".

Вторая возможная причина – излишняя любовь к ретуши и фотошопу. Так или иначе, с абсолютной уверенностью о том, фотографии обрабатывали в специальных программах, сказать нельзя. Для этого понадобятся более качественные и близкие фотографии.

Ранее Рустам Солнцев рассказал о том, сколько получил Шаляпин за обнародованные фотографии покойной жены из больницы. Шоумен уверен, что певец отдал Андрею Малахову шокирующие кадры абсолютно бесплатно. Но свой гонорар за участие в ток-шоу выпускнику "Фабрики звезд" все равно выплатили.