Супруги знакомы друг с другом с детства

Династию Добронравных знает, пожалуй, вся страна. Оба сына актера решили пойти по стопам отца. А вот о супруге Федора Викторовича известно мало. Поклонники сериала "Сваты" нашли редкое фото пары, которое вызвало бурные обсуждения.

На снимке Ирина Добронравова нежно обнимает супруга со спины. При звезда "Сватов" не отпускает рук свой избранницы. Поклонники также уточнили, что пара знакома с самого детства. Как оказалось, они учились в одной школе.

Добронравова, к слову, далека от мира шоу-бизнеса. Пока ее супруг активно снимаются в кино и играют на сценах именитых театров, Ирина работала воспитателем в детском саду. Но это никак не сказалось на семейной жизни пары, которая вместе уже много лет.

В комментариях многие поклонники отметили, что Добронравовы отлично смотрятся вместе. А самые преданные фанаты сериала принялись сравнивать жену актера с героиней Татьяны Кравченко.

"Вот это пара! Жена красавица! Семья хорошая, таких сыновей воспитали!", "Привычнее с ним Валюху видеть", "Очень красивая жена!", "Видит Бог, походит ему Валюха, и только она", "От Валюхи не отличается почти", "Какое доброе и красивое лицо у нее", "Сколько же ей пришлось пережить поклонниц, одной Валюхи хватит с лихвой",

– пишут в комментариях пользователи "Инстаграма".

Ранее Добронравов высказался о скандале вокруг Кикабидзе, который принял участие в съемках нового сезона "Сватов".