Слова артистов о "последней тысяче" оказались шуткой

Именно Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова одними из первых начали говорить о том, что из-за отмены концертов остались без средств к существованию. Как оказалось, в этих заявлениях почти нет правды.

Лидер группы "Дюна" поведал журналистам, что во время самоизоляции они вместе с супругой давали онлайн-концерты, которые помогли им неплохо заработать. Но когда журналисты поинтересовались, на какую конкретно сумму обогатилась звездная семья, от Рыбин отказался отвечать.

Тогда представители СМИ напомнили музыканту, что в одном из интервью он заявил, что на карте осталось около 30 тысяч рублей. Выяснилось, что фраза была вырвана из контекста. Увидев, какая шумиха поднялась в СМИ, Рыбин и Сенчукова решили воспользоваться моментом.

"Я подумал: а чего бы нам не поиздеваться над всей этой ситуацией?"

– продолжил артист.

В действительности у пары не было никаких финансовых проблем. Напротив, пока коллеги звезд жаловались на безденежье, они успели сделать ремонт в своем доме. Правда, пришлось позаимствовать немного денег у друзей, но сумму отдавать Рыбин и Сенчукова не собираются.

Озвучивать цену ремонта певец тоже отказался. "Просто скажу, что дом у нас на 600 "квадратов", а там уж считайте сами", – заключил лидер "Дюны".

Но без продажи ценных вещей все же не обошлось. Расстаться пришлось с автомобилем и золотым слитком, который был отложен на черный день. Полученные средства семья потратила на жизнь. Также заботливые родители помогли своему наследнику открыть собственную творческую школу.

Ранее "Утро.Ньюс" рассказывало, как живет сын Рыбина и Сенчуковой.