Появились новые детали расследования убийства Игоря Талькова

Появились новые детали расследования убийства Игоря Талькова
Игорь Тальков. Фото: Yurii Zheludev / Russian Look / www.globallookpress.com
Разбирательства тянутся с 1991 года

Смерть знаменитого советского и российского певца Игоря Талькова стала огромным ударом для многочисленной армии его фанатов. Артист был убит ровно 30 лет назад, 6 октября 1991 года, однако следователи до сих пор пытаются разобраться в запутанных обстоятельствах трагедии.

Как стало известно журналистам, сотрудники правоохранительных органов проводят допросы свидетелей. В частности, опрашиваются дополнительные свидетели, которые косвенно осведомлены о деталях событий тех лет и могут пролить свет на случившееся.

Также путем скрупулезных проверок информации и выяснения обстоятельств трагедии стражам порядка удалось установить все лица, в тот момент находившиеся на месте происшествия. Сейчас полицейские выясняют их текущее местоположение.

Напомним, жизнь легендарного исполнителя популярных хитов "Я вернусь", "Летний дождь", "Ты опоздала" и других оборвалась после смертельного выстрела. Звезду пристрелили прямо перед концертом неподалеку от входа на сцену. В тот роковой день Тальков выступал в петербургском дворце спорта "Юбилейный".

В ходе экспертизы выяснилось, что смертоносная пуля вылетела из пистолета, который был в руках Валерия Шляфмана – мужчина занимал должность концертного директора звезды. Однако многие свидетели утверждали, что Шляфман встал на защиту своего артиста в его драке с охранником певицы Азизы.

Телохранителя по имени Игорь Малахов допросили и провели проверку. В конце концов, мужчину отпустили. Основным подозреваемым остался Шляфман, однако в 1992-м году он скрылся от блюстителей порядка. По имеющимся данным, сейчас россиянин припеваючи проживает в Израиле. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, зачем женщины собираются на могиле Талькова. Легенда гласит, что покойный певец исцеляет мужчин от зависимостей.

Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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