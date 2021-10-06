Телеведущая пришла в ужас от безответственности звезды

Лариса Гузеева известна своим буйным нравом. Телеведущая редко когда станет молчать, если ей что-то не нравится. В этот раз знаменитость вывела из себя участница очередного выпуска шоу "Давай поженимся!", которая в самый разгар съемок заявила, что через несколько минут ей нужно будет покинуть площадку.

Речь идет об Ирине Чесноковой, которая пришла на Первый канал, чтобы найти себе жениха. Когда один из кандидатов на сердце звезды начал готовить сюрприз, она сказала, что ей через семь минут нужно уходить, потому что у нее спектакль.

Чеснокова уточнила, что об ограниченном тайминге предупреждали заранее, но и Гузеева, и Роза Сябитова слышали об этом впервые. Услышав от гостьи, что она собирается уйти буквально через несколько минут, ведущая опешила.

"Я сейчас не оглохла по поводу семи минут? То есть, эта передача пойдет в корзину?Я, что, вам здесь петрушка, что ли? Я не петрушка! Я не готова жертвовать зарплатой",

– начала возмущаться Гузеева.

В один момент ведущей программы стало тяжело себя сдерживать, поэтому она позволила себе проматериться прямо в эфире.

Немного успокоившись, Гузеева отчитала звезду "Однажды в России" за то, что она так безответственно отнеслась к съемкам. Мол, она тоже работает на телевидении, поэтому должна понимать, что этот процесс небыстрый. Оправдания Чесноковой актриса тоже слушать не стала, приведя в пример себя.

"Я себе ни разу такого не позволяла в жизни, нигде!"

– отрезала телеведущая.

Напомним, что сейчас Гузеева лечится от коронавируса. На звезде экранов испытали новый препарат, который назначают пациентам с тяжелым течением болезни.