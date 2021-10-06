У актера упал уровень сатурации

Советского и российского актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию.

Напомним, несколько дней назад Гаркалин получил положительный тест на коронавирус. Накануне стало известно о том, что Валерий Борисович попал в больницу в тяжелом состоянии.

Как сообщает Телеграм-канал Mash, у звезды картины "Ширли-мырли" в ночь с 5-го на 6-е октября резко упал уровень насыщения крови кислородом.

Медработники приняли решение подключить деятеля культуры к кислороду под давлением. На данный момент актер находится в реанимации.

Легкие артиста поражены более чем на 75%. Это последняя, пятая, степень поражения органов дыхания. Ситуацию осложняет тот факт, что у Гаркалина имеются проблемы с сердцем.

По данным источника, Валерий Борисович находится в сознании. Остается надеяться на то, что актер сможет одержать победу над пресловутым вирусом.

Артиста ждут дома дочь Ника и двое внуков – Тимофей и Екатерина. Супруга Гаркалина, Екатерина Викторовна, скончалась в 2009 году от онкологии.

Валерий Борисович сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-мырли", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Сыщики", "Моя прекрасная няня" и других.