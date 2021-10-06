Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Советского и российского актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию.
Напомним, несколько дней назад Гаркалин получил положительный тест на коронавирус. Накануне стало известно о том, что Валерий Борисович попал в больницу в тяжелом состоянии.
Как сообщает Телеграм-канал Mash, у звезды картины "Ширли-мырли" в ночь с 5-го на 6-е октября резко упал уровень насыщения крови кислородом.
Медработники приняли решение подключить деятеля культуры к кислороду под давлением. На данный момент актер находится в реанимации.
Легкие артиста поражены более чем на 75%. Это последняя, пятая, степень поражения органов дыхания. Ситуацию осложняет тот факт, что у Гаркалина имеются проблемы с сердцем.
По данным источника, Валерий Борисович находится в сознании. Остается надеяться на то, что актер сможет одержать победу над пресловутым вирусом.
Артиста ждут дома дочь Ника и двое внуков – Тимофей и Екатерина. Супруга Гаркалина, Екатерина Викторовна, скончалась в 2009 году от онкологии.
Валерий Борисович сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-мырли", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Сыщики", "Моя прекрасная няня" и других.
Власти готовы поддержать регион в борьбе против COVID-19
Небогатым людям все труднее кормить свои семьи
А может так и работает естественный отбор?