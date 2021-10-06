Находится в реанимации: больному ковидом Гаркалину стало хуже

Находится в реанимации: больному ковидом Гаркалину стало хуже
Валерий Гаркалин. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Russian Look / www.globallookpress.com
У актера упал уровень сатурации

Советского и российского актера Валерия Гаркалина перевели в реанимацию. 

Напомним, несколько дней назад Гаркалин получил положительный тест на коронавирус. Накануне стало известно о том, что Валерий Борисович попал в больницу в тяжелом состоянии. 

Как сообщает Телеграм-канал Mash, у звезды картины "Ширли-мырли" в ночь с 5-го на 6-е октября резко упал уровень насыщения крови кислородом.

Медработники приняли решение подключить деятеля культуры к кислороду под давлением. На данный момент актер находится в реанимации. 

Легкие артиста поражены более чем на 75%. Это последняя, пятая, степень поражения органов дыхания. Ситуацию осложняет тот факт, что у Гаркалина имеются проблемы с сердцем. 

По данным источника, Валерий Борисович находится в сознании. Остается надеяться на то, что актер сможет одержать победу над пресловутым вирусом. 

Артиста ждут дома дочь Ника и двое внуков – Тимофей и Екатерина. Супруга Гаркалина, Екатерина Викторовна, скончалась в 2009 году от онкологии. 

Валерий Борисович сыграл в таких фильмах и сериалах, как "Ширли-мырли", "Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского", "Сыщики", "Моя прекрасная няня" и других. 

Источник: Телеграм-канал Mash ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость318634
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Еще один фома (неверующий) горит за <цензура>.
А может так и работает естественный отбор?
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