Певица смогла простить любвеобильного избранника

Певица Анжелика Варум стала новой героиней Ютуб-шоу "А поговорить?". В беседе с Ириной Шихман знаменитость рассказала о своем отношении к любовным похождениям супруга Леонида Агутина.

Анжелика и Леонид начали встречаться в 1997 году. В июле 2000 года артисты сыграли свадьбу. К тому моменту они растили общую дочь Елизавету-Марию.

По интернету не раз ходили слухи, что Агутин закрутил роман с очередной женщиной. Однако его супруга старалась пропускать эту информацию мимо ушей.

По словам Варум, спустя 10-15 лет совместной жизни отношение к избраннику меняется. Если в самом начале некоторые вещи считаются неприемлемыми, то с годами позиция кардинально меняется. Здесь важно понять для себя – получится ли приспособиться к новой реальности.

Исполнительница считает, что измены – это что-то вроде цунами, передает Общественная служба новостей. Скорее всего Анжелика имела в виду следующее – интерес к другим представительницам прекрасного пола быстро появляется и так же быстро исчезает.

"Обижаться совершенно бессмысленно", – заявила артистка.

Она добавила, что здесь есть два варианта – либо понять и простить избранника, либо затаить на него обиду. Сама певица всегда выбирала первый.

Также Варум рассказала о 22-летней дочери. Так, уже несколько лет Елизавета-Мария живет в США. Девушка решила пойти по стопам звездных родителей – она строит свою карьеру в музыкальной сфере. Наследница артистов дает концерты в клубах и местных кафе. Кроме того, она развозит еду пожилым людям.

В августе этого года стало известно о том, что дочь Агутина и Варум получила американский паспорт.