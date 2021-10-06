Перед смертью супруга обвинила Шаляпина в своей болезни

Перед смертью супруга обвинила Шаляпина в своей болезни
Прохор Шаляпин. Фото: АГН Москва
Певец назвал сложившуюся ситуацию "ужасной"

В среду, 6 октября, певец Прохор Шаляпин появится в эфире передачи "Прямой эфир". На своей странице в "Инстаграм" телеведущий Андрей Малахов опубликовал анонс шоу.

Отрывком выпуска Малахов поделился в разделе "сторис". В приведенном фрагменте финалист проекта "Фабрика звезд-6" вспомнил о последнем сообщении от ныне покойной супруги – миллионерши Татьяны Дэвис.

Напомним, супруга Прохора скончалась 30 сентября этого года в одной из американских клиник. Причиной трагедии стал коронавирус. Больше месяца 42-летняя предпринимательница находилась в коме. Татьяна умерла, не приходя в сознание.

Шаляпин рассказал Малахову, что избранница обвинила его во всех своих бедах.

"Она мне пишет: Прохор, ты в итоге заразил. <...> Это ужасно просто", – отметил певец.

Исполнитель признался – он частично винит себя в смерти жены. Ведь если бы они не организовали пышное торжество по случаю свадьбы, то миллионерша, возможно, была бы жива.

Прохор считает, что Татьяна подхватила коронавирус именно после свадьбы. Примечательно, что сам певец был привит от COVID-19. А вот предпринимательница не хотела вакцинироваться.

Стоит отметить, что многие усомнились в правдоподобности истории про болезнь и скоропостижную смерть избранницы Шаляпина. Так, например, его бывшая подруга Виталина Цымбалюк-Романовская заявила – на самом деле никакой свадьбы не было. 

Ранее фотограф Владимир Крылов объяснил загадочные трансформации покойной жены Шаляпина. 

Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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