"Земля" провела сеанс связи с "киноэкипажем"

Накануне, 5 октября, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко под руководством космонавта Антона Шкаплерова отправились на МКС. Сегодня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о самочувствии артистов.

Рогозин в своем телеграм-канале отметил, что чувствуют себя новые обитатели МКС нормально, никаких неприятных инцидентов не произошло. "Киноэкипаж" работает, как и было запланировано, пишет RT.

Ранее Рогозин пошутил из-за неудачной стыковки корабля со станцией.



