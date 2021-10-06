Рогозин рассказал о пребывании Пересильд и Шипенко на МКС

"Земля" провела сеанс связи с "киноэкипажем"

Накануне, 5 октября, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко под руководством космонавта Антона Шкаплерова отправились на МКС. Сегодня глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал о самочувствии артистов. 

Рогозин в своем телеграм-канале отметил, что чувствуют себя новые обитатели МКС нормально, никаких неприятных инцидентов не произошло. "Киноэкипаж" работает, как и было запланировано, пишет RT.

Ранее Рогозин пошутил из-за неудачной стыковки корабля со станцией. 


Источник: Телеграм-канал ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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