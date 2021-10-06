Певец и его избранница встречались около года

Стало известно о том, что Кирилл Туриченко из группы "Иванушки International" женится. Исполнитель сделал предложение своей девушке Дарье Тарасовой.

Все произошло на свадьбе блогера Марии Солодар. Туриченко решил воспользоваться романтической обстановкой и подарить избраннице кольцо.

Тарасова приняла предложение руки и сердца, передает "СтарХит". Неизвестно, когда состоится церемония бракосочетания.

Как отмечает МИР24, Кирилл и Дарья вступили в отношения около года назад. При этом оба старались тщательно скрывать свою личную жизнь.

Ранее Туриченко высказался об алкоголизме Андрея Григорьева-Апполонова.