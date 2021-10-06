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Стало известно о том, что Кирилл Туриченко из группы "Иванушки International" женится. Исполнитель сделал предложение своей девушке Дарье Тарасовой.
Все произошло на свадьбе блогера Марии Солодар. Туриченко решил воспользоваться романтической обстановкой и подарить избраннице кольцо.
Тарасова приняла предложение руки и сердца, передает "СтарХит". Неизвестно, когда состоится церемония бракосочетания.
Как отмечает МИР24, Кирилл и Дарья вступили в отношения около года назад. При этом оба старались тщательно скрывать свою личную жизнь.
Ранее Туриченко высказался об алкоголизме Андрея Григорьева-Апполонова.
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