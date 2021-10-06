Озвучен ценник российских звезд на новогодние корпоративы

Озвучен ценник российских звезд на новогодние корпоративы
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Некоторые берут за свое появление на празднике восемь миллионов рублей

Не за горами новогодние праздники и различные корпоративы, украшением которых становятся звезды отечественного шоу-бизнеса. "Пятый канал" рассказал, сколько популярные артисты просят за свои выступления.

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" Наташа Королева готова выйти на сцену за один-полтора миллиона рублей. За такую же сумму согласятся спеть Стас Костюшкин, Тимур Родригез, Стас Пьеха и Владимир Кузьмин.

Два с половиной миллиона рублей могут попросить солисты групп "Иванушки International", "Руки Вверх!" и "Звери". Такой же ценник имеют исполнители Artik & Asti, известные по хиту "Девочка, танцуй".

Дима Билан, Леонид Агутин и Сергей Лазарев оценивают свое появление на мероприятии в три-четыре миллиона рублей. Не меньшие аппетиты и у королевы русского шансона Любови Успенской.

От четырех до пяти миллионов рублей придется отдать за выступление Михаила Шуфутинского, Лолиты Милявской и Владимира Преснякова. Столько же просят и молодые исполнители, среди которых Ольга Бузова, Клава Кока, Zivert и JONY.

За пять-шесть миллионов готовы выступить перед публикой такие "ветераны сцены", как София Ротару, Валерий Леонтьев и Стас Михайлов. Полина Гагарина и исполнитель хита "Сансара" Баста тоже входят в эту категорию. Такой же ценник и у скандально известного рэпера Моргенштерна.

Самыми дорогими звездами стали Григорий Лепс и Светлана Лобода. За то, чтобы послушать их пение живьем, нужно выложить от семи до восьми миллионов рублей. Во столько же себя оценивают солисты легендарных групп "Би-2" и "Мумий Тролль". 

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Шаман
Пожаловаться Ответить
Разве массовые мероприятия не запрещены в связи с ковидом?
1
новости партнеров

Россия предложила Украине решения по встрече Путина и Зеленского

Кремль подготовил проект потенциальных итогов саммита глав государств

Европе указали на причины рекордного роста цены на газ

В ЕС надеялись на бесконечный "рынок покупателя" топлива, а случился "рынок продавца"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей