Некоторые берут за свое появление на празднике восемь миллионов рублей

Не за горами новогодние праздники и различные корпоративы, украшением которых становятся звезды отечественного шоу-бизнеса. "Пятый канал" рассказал, сколько популярные артисты просят за свои выступления.

Исполнительница хита "Желтые тюльпаны" Наташа Королева готова выйти на сцену за один-полтора миллиона рублей. За такую же сумму согласятся спеть Стас Костюшкин, Тимур Родригез, Стас Пьеха и Владимир Кузьмин.

Два с половиной миллиона рублей могут попросить солисты групп "Иванушки International", "Руки Вверх!" и "Звери". Такой же ценник имеют исполнители Artik & Asti, известные по хиту "Девочка, танцуй".

Дима Билан, Леонид Агутин и Сергей Лазарев оценивают свое появление на мероприятии в три-четыре миллиона рублей. Не меньшие аппетиты и у королевы русского шансона Любови Успенской.

От четырех до пяти миллионов рублей придется отдать за выступление Михаила Шуфутинского, Лолиты Милявской и Владимира Преснякова. Столько же просят и молодые исполнители, среди которых Ольга Бузова, Клава Кока, Zivert и JONY.

За пять-шесть миллионов готовы выступить перед публикой такие "ветераны сцены", как София Ротару, Валерий Леонтьев и Стас Михайлов. Полина Гагарина и исполнитель хита "Сансара" Баста тоже входят в эту категорию. Такой же ценник и у скандально известного рэпера Моргенштерна.

Самыми дорогими звездами стали Григорий Лепс и Светлана Лобода. За то, чтобы послушать их пение живьем, нужно выложить от семи до восьми миллионов рублей. Во столько же себя оценивают солисты легендарных групп "Би-2" и "Мумий Тролль".