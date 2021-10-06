Старший наследник исполнителя песни "Сэра" покинул родительский дом

Альбина Джанабаева старается не говорить публично о своей семье. Однако в начале октября 42-летняя супруга Валерия Мелазде решила сделать исключение. Джанабаева дала откровенное интервью, в котором среди прочего поведала о детях.

Так, звезда призналась, что их с певцом старший отпрыск, 17-летний Константин не живет дома – юноша уехал учиться. По словам Джанабаевой, она еще не готова отпустить своего сына, ей не верится, что он так быстро вырос. Такое важное событие в жизни парня вызывает у его матери и страх, и радость.

Младший сын пары, 7-летний Лука, – тоже самостоятельный человек. Мальчик знает, чего хочет. Например, он сам захотел играть на гитаре и сейчас активно этим занимается.

Также супруга Меладзе призналась, что во время интервью журналу Ok! сильно переживала из-за того, что маленькая Агата, родившаяся в этом году, осталась дома. А на разговор артистка приехала после бессонной ночи – малышку пришлось укачивать всю ночь.

По мнению Джанабаевой, дочь пришла к ней именно в этом возрасте, потому что она лишь недавно поняла, что такое быть женщиной, и теперь сможет правильно воспитать малышку.