Артист утверждает, что до сих пор не оправился от трагедии

Скоропостижная смерть жены известного российского шоумена и певца Прохора Шаляпина наделала много шума и оставила еще больше вопросов. Прохор не раз утверждал, что его супруга сказочно богата, однако его не интересуют деньги и наследство. Впрочем, внезапно выяснилось, что молодой человек все же может обогатиться после трагичного происшествия.



Супруги артиста Татьяны Дэвис не стало на 43-м году. Жизнь возлюбленной знаменитости унесла пресловутая коронавирусная инфекция. Говорили, что женщина владеет сетью юридических компаний и является долларовой миллионершей. Известно, что дабы обезопасить свои богатства от пылкого возлюбленного, Дэвис настояла на подписании брачного контракта. Сам Прохор заверял, что ставил свою подпись не глядя, так как материальная сторона дела его никогда не интересовала.

Шаляпин отметил, что основным условием документа было то, что при разводе каждый остается с тем, с чем пришел в эти отношения. Однако судьба распорядилась так, что отношений не стало по другой причине – женщина умерла. Какие права певец имеет в этом случае, пока неизвестно. Шаляпин заявил, что даже не читал документ. Неисключено, что теперь часть денежных средств Татьяны действительно перейдет на счета Прохора.

Впрочем, пока выпускник известного музыкального проекта "Фабрика звезд" утверждает, что не планирует претендовать на богатства покойной супруги, пишет "Комсомольская правда".

В своем интервью изданию Шаляпин также заявил, что очень расстроился из-за обвинений в имитации смерти жены. Артист напомнил, что Татьяна вела на телевидении собственное шоу, и если бы она была жива, ему не удалось бы ее спрятать. Это обстоятельство Прохор называет главным доказательством смерти жены, передает телеканал "360".

Ранее стало известно, что перед смертью Татьяна обвинила Прохора в своей болезни.