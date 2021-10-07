Телеведущая странно повела себя на премьере звездной коллеги

В Москве состоялся первый показ скандального спектакля "Абсолютно нага". Главную роль в нем сыграла юмористка Екатерина Варнава. Во время мероприятия у звезды произошла стычка с певицей Ольгой Бузовой.



Новое представление стало серьезным событием в сфере шоу-бизнеса. Больше всего внимание публики привлекает то, что в ряде сцен известная юмористическая актриса предстает практически без одежды. Разумеется, на такую громкую премьеру слетелись все российские звезды, в том числе и Ольга Бузова. Учитывая взбалмошный характер последней, неудивительно, что она попала в очередную передрягу.

Странный инцидент произошел в момент, когда принимающая поздравления Варнава возвращалась на сцену – артистка спустилась в зал, чтобы собрать цветы из рук именитых зрителей. Когда Екатерина триумфально шествовала назад, она натолкнулась на активно приплясывающую в партере Ольгу. Бузова явно была навеселе и на просьбы пропустить главную звезду на сцену не реагировала.

Екатерине пришлось в грубой форме одергивать гостью театра и призывать ее к порядку. Тогда поющая телеведущая все же услышала призывы и повернулась к Варнаве. По какой-то причине она заявила, что "не является иностранцем". Смысл этих слов (если он был) остался для окружающих тайной. Однако остроумная Екатерина решила использовать эту странную реплику, чтобы подколоть коллегу.

"Я желаю тебе найти иностранца – он вон там сидит", – неопределенно махнув рукой, объявила актриса.

Впрочем, потом девушки обнялись, и Екатерина наконец-то смогла вернуться на сцену.

Стоит отметить, что Бузова постоянно оказывается в центре скандальных инцидентов. Недавно интернет-пользователи высмеяли ее желание поступить на исторический факультет главного московского университета.