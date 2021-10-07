У артиста последняя степень поражения легких

СМИ выяснили последние новости о состоянии здоровья Валерия Гаркалина, который несколькими днями ранее был госпитализирован с коронавирусом. Медики решили подключить звезду киноленты "Ширли-мырли" к аппарату искусственной вентиляции легких.

По данным Baza, состояние актера ухудшилось. И если ранее он мог самостоятельно дышать с помощью высокопоточной подачи кислорода, то сегодня, 7 октября, врачи были вынуждены подключить его к ИВЛ. Поражение легких Гаркалина составляет от 75 до 85%. Это последняя степень поражения органов дыхания.

Как передает "Стархит", его ввели в медикаментозную кому.

Напомним, что днем ранее артистка перевели в реанимацию. При этом Гаркалин находился в сознании. Но ситуацию осложняет тот факт, что у кумира миллионов есть проблемы с сердцем.

Положительный тест на коронавирус актер сдал 2 октября. Изначально поражение легких составляло 25-50%. Спустя несколько дней Валерию Борисовичу резко стало хуже, у него упал уровень насыщения крови кислородом, поэтому специалисты решили госпитализировать звезду советского и российского кино. И если изначально СМИ сообщали о том, что актер чувствует себя хорошо, то сейчас остается надеяться, что Гаркалин сможет одержать победу над вирусом.