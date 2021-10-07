Особо агрессивные провели акцию протеста против певицы

Грандиозный скандал разгорелся из-за приезда знаменитой российской шансонье Ирины Круг в украинский Днепр (ранее Днепропетровск). Особо агрессивные незалежные заявили, что артистка выступала в "оккупированном" Крыму, а значит должна быть наказана.



Ненавистники России и всего с ней связанного устроили акцию против проведения концерта Ирины. Воинственное мероприятие было названо "коридором позора". Через него должны были пойти все те, кто решил посетить выступление любимой исполнительницы.

Активисты не могут простить Круг, что она, по их сведениям, выступала на Крымском полуострове. В итоге антироссийски настроенные граждане поиздевались и над украинскими ценителями творчества артистки, отмечает "Телевизионная служба новостей".

По имеющимся данным, билеты обошлись гостям мероприятия в сумму от 700 до 2 тысяч гривен (примерно 27-77 долларов). Агрессивные активисты обвинили всех пришедших на мероприятие в финансировании врага родины и госизмене.

Во время развлекательного мероприятия в Летнем театре, где проходил концерт, дежурили около полутора тысяч местных стражей порядка. В итоге удалось избежать задержаний и никто не пострадал.

Организаторы концерта отметили, что, по их данным, никаких запретов на появление Ирины на территории Незалежной СБУ не накладывала.

К слову, недавно Круг показала умилительную фотографию младшего сына.