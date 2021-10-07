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Как оказалось, у многих именитых звезд российской эстрады есть таланты, о которых мало кто знает. И если бы не желание блистать на сцене, то не исключено, что из современных актеров и певцов получились бы отличные преподаватели. Тем более, что некоторые из них имеют специальное образование.
Сейчас певца все знают благодаря "Иванушкам". Выбрать эстраду Григорьева-Апполонова вынудила маленькая зарплата учителей. Если бы не этот факт, то, вероятно, артист стал бы педагогом. Тем более, что диплом у него есть.
Рыжий из "Иванушек" уверен, что учителя должны получать минимум 100 тысяч в месяц, потому что преподавание – тяжелейший труд.
А из Максима Галкина мог бы получиться физик. Еще в школьные времена учителя юмориста были уверены, то он станет ученым, но этого не случилось. Даже учась в аспирантуре, муж Примадонны не был уверен, что свяжет свою жизнь с эстрадой. Но позже был сделан выбор, благодаря которому пародиста знает вся страна.
Школу известная теледива окончила с серебряной медалью, а затем последовала совету матери и пошла на географический факультет. Родительница Бузовой не раз говорила дочери, что артист – это не профессия, но девушку тянуло в мир шоу-бизнеса.
Сейчас Ольга может преподавать, но признается, что заниматься этим не будет, потому что полностью принадлежит сцене.
Актер успел год поработать в сельской школе. Окончив филфак, Журавлев решил поработать по профессии.
Артист решил, что он разрешит школьникам не соблюдать привычную и строгую дисциплину, если они будут делать домашнее задание. Ученики радостно согласились, но к следующему уроку никто не был готов.
Телеведущая отличалась буйным нравом в школьные годы. Однажды учительница заставила ученицу петь "Мы пионеры – дети рабочих". Это очень не понравилось происходившей из интеллигентной семьи Чеховой, которая в ответ назвала преподавательницу психичкой.
Вспоминая об этом инциденте, теледива отметила, что она всегда была за правду, но никогда не была за коммунизм.
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