Позволить купить себе один флакон духов сможет не каждый

Накануне в карьере Кристины Орбакайте произошло знаменательное событие. Певица совместно с популярным парфюмерным домом выпустила свой эксклюзивный аромат, который был назван в ее честь.

В "Инстаграме" звезды появились кадры с презентации. Дочь Примадонны выбрала для мероприятия наряд в тон флакону с ее новым парфюмом. Как оказалось, руку к образу Орбакайте приложил Влад Лисовец, который также присутствовал на торжестве.

"Упаковка заслуживает отдельного поста, это очень красиво и интересно. Не скрою, к этому образу Крис, я приложил чуточку усилий",

– поделился впечатлениями стилист, опубликовав верит кадров с вечеринки в черно-розовых тонах.

Но, возможно, что далеко не все поклонники певицы, которая решила попробовать себя в новом амплуа, смогут позволить себе этот аромат. Цена ярко-розового флакона, упакованного в объемную коробочку, составляет 33 500 рублей. К слову, к созданию упаковки Орбакайте подошла творчески. Когда ее открываешь, то начинает звучать ее трек "Я – Кристина Орбакайте".

Как пишут создатели, парфюм получился свежим и цитрусовым. В нем слышны нотки ирисов и черной смородины, а его аромат "излучает радость от свободы быть собой без всяких компромиссов".

Ранее в Сети появился честный снимок Орбакайте в купальнике.