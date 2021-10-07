За 33 тысячи рублей: Орбакайте презентовала свой авторский парфюм

За 33 тысячи рублей: Орбакайте презентовала свой авторский парфюм
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Позволить купить себе один флакон духов сможет не каждый

Накануне в карьере Кристины Орбакайте произошло знаменательное событие. Певица совместно с популярным парфюмерным домом выпустила свой эксклюзивный аромат, который был назван в ее честь. 

В "Инстаграме" звезды появились кадры с презентации. Дочь Примадонны выбрала для мероприятия наряд в тон флакону с ее новым парфюмом. Как оказалось, руку к образу Орбакайте приложил Влад Лисовец, который также присутствовал на торжестве. 

"Упаковка заслуживает отдельного поста, это очень красиво и интересно. Не скрою, к этому образу Крис, я приложил чуточку усилий", 

– поделился впечатлениями стилист, опубликовав верит кадров с вечеринки в черно-розовых тонах. 

Но, возможно, что далеко не все поклонники певицы, которая решила попробовать себя в новом амплуа, смогут позволить себе этот аромат. Цена ярко-розового флакона, упакованного в объемную коробочку, составляет 33 500 рублей. К слову, к созданию упаковки Орбакайте подошла творчески. Когда ее открываешь, то начинает звучать ее трек "Я – Кристина Орбакайте". 

Фото: instagram.com/stories/orbakaite_k

Как пишут создатели, парфюм получился свежим и цитрусовым. В нем слышны нотки ирисов и черной смородины, а его аромат "излучает радость от свободы быть собой без всяких компромиссов". 

Ранее в Сети появился честный снимок Орбакайте в купальнике. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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