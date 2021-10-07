"Не Татьяна и не Дэвис": Штурм раскрыла тайну покойной жены Шаляпина

"Не Татьяна и не Дэвис": Штурм раскрыла тайну покойной жены Шаляпина
Наталья Штурм. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица продолжает выяснять подробности жизни загадочной блондинки

Наталья Штурм решила докопаться до истины в загадочной смерти жены Прохора Шаляпина. Певица уверена, что певец и его избранница решили провернуть крупную аферу. И на это указывает целый ряд фактов. 

Например, Штурм узнала, что Татьяна Дэвис – ненастоящее имя блондинки. 

"Погибшая не Татьяна и не Дэвис. Это ее псевдоним. И юридические фирмы по реестру зарегистрированы совсем на другое лицо", 

– выдала Наталья, анонсируя свое участие в "Пусть говорят" на Первом канале. 

Артистка отметила, что в этой истории слишком много тайн, в которых ей еще предстоит разобраться, а после подчеркнула, что Шаляпин может быть в опасности. 

В конце поста Штурм попросила сообщить ей любую информацию о Дэвис, пообещав, что анонимность будет сохранена. Пользователи, кстати, в комментариях признались, что тоже не верят в правдивость этой истории.

"Лихо закручен сюжет! Не вляпался ли наш Проша по-крупному? Что он там понаподписывал на английском языке?", "Калейдоскоп невероятных историй", "Я не верю в эту историю как и во все предыдущие", 

– пишут в комментариях.

Напомним, что ранее Наталья указала на "многоходовку" в смерти жены Шаляпина. Певица считает, что весь этот спектакль выпускник "Фабрики звезд" и Дэвис решили разыграть, потому что у блондинки были серьезные проблемы в бизнесе. Тем более, что после смерти никто Татьяну не видел, ее почти сразу же кремировали в закрытом гробу. 

Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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