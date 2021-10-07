Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что телеведущий Леонид Якубович завел роман со своей помощницей по шоу "Поле чудес". Ему в любовницы записали Римму Агафошину. В эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!" народный артист РФ высказался о сплетнях вокруг своей личной жизни.
Напомним, Якубович состоит в браке с Мариной Видовой. Она стала третьей по счету супругой телезвезды. Избранница подарила Леониду Аркадьевичу дочь Варвару.
При этом СМИ писали, что, несмотря на наличие жены, телеведущий завел отношения на стороне. А узнав о том, что Агафошина имеет двоих детей, журналисты пришли к выводу – отцом их является именно актер.
Все эти слухи смешили Леонида Аркадьевича. Со временем он научился пропускать подобное мимо ушей.
"А с этой Риммой… Ну, писали. Потом угомонились сразу", - отметил Якубович.
Он акцентировал внимание на том, что Римма состоит в браке и растит двоих детей. Однако наследники Агафошиной не имеют никакого отношения к звезде "Поля чудес".
Блогер Алена Жигалова поинтересовалась, как супруга артиста отреагировала на домыслы общественности. Леонид Аркадьевич заверил, что все члены семьи давно привыкли к этому.
Что касается самой помощницы, то телеведущий даже не стал обсуждать с ней данную тему. Якубович и Агафошина посмеялись и забыли про эту историю.
Ранее выяснилось, что Леонид Аркадьевич за участие в спектакле получил меньше певицы Ольги Бузовой.
Отказ Европы от топлива ударит по стране
Дело может быть в отношении организации к вопросам Крыма