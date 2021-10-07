Домыслы общественности веселят артиста

Некоторое время назад в Сети появились слухи о том, что телеведущий Леонид Якубович завел роман со своей помощницей по шоу "Поле чудес". Ему в любовницы записали Римму Агафошину. В эфире Ютуб-шоу "Алена, блин!" народный артист РФ высказался о сплетнях вокруг своей личной жизни.

Напомним, Якубович состоит в браке с Мариной Видовой. Она стала третьей по счету супругой телезвезды. Избранница подарила Леониду Аркадьевичу дочь Варвару.

При этом СМИ писали, что, несмотря на наличие жены, телеведущий завел отношения на стороне. А узнав о том, что Агафошина имеет двоих детей, журналисты пришли к выводу – отцом их является именно актер.

Все эти слухи смешили Леонида Аркадьевича. Со временем он научился пропускать подобное мимо ушей.

"А с этой Риммой… Ну, писали. Потом угомонились сразу", - отметил Якубович.

Он акцентировал внимание на том, что Римма состоит в браке и растит двоих детей. Однако наследники Агафошиной не имеют никакого отношения к звезде "Поля чудес".

Блогер Алена Жигалова поинтересовалась, как супруга артиста отреагировала на домыслы общественности. Леонид Аркадьевич заверил, что все члены семьи давно привыкли к этому.

Что касается самой помощницы, то телеведущий даже не стал обсуждать с ней данную тему. Якубович и Агафошина посмеялись и забыли про эту историю.

Ранее выяснилось, что Леонид Аркадьевич за участие в спектакле получил меньше певицы Ольги Бузовой.